بعد الانتقادات التي طالتها.. مريم سعيد توجه رسالة لأحلام
وجهت الإعلامية المغربية مريم سعيد ، رسالة للفنانة الإماراتية أحلام ، معبره فيها عن احترامها لصفة التواضع التي تتمتع فيها أحلام.
إذ نشرت سعيد على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورا ، كتبت به ، ” من تواضع لله رفعه وأحلام ربي رفعها فوق لقلبها الأبيض وتقديرها لجمهورها وتواضعها الكبير.. حفل أكثر من رائع مثل روعة فنك وشخصيتك، المغرب وأنا نحبك يا أم فاهد ” .
وكانت أحلام ضيفة الحفل الختامي لمهرجان موازين لسنة 2018، حيث حضر الحفل عدد كبير من الجمهور الّذي انسجم مع اغنياتها المميزة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 50 دقيقة
طيب ,,
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 18 دقيقة
وبئس الضيفه والمضيفه
تبرج ومجون وتجاره رخيصه
الله يصلح الحال