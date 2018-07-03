بعد الانتقادات التي طالتها.. مريم سعيد توجه رسالة لأحلام

أماني الغامدي(صدى):

وجهت الإعلامية المغربية ​مريم سعيد​ ، رسالة للفنانة الإماراتية أحلام ، معبره فيها عن احترامها لصفة التواضع التي تتمتع فيها أحلام.

إذ نشرت سعيد على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورا ، كتبت به ، ” من تواضع لله رفعه وأحلام ربي رفعها فوق لقلبها الأبيض وتقديرها لجمهورها وتواضعها الكبير.. حفل أكثر من رائع مثل روعة فنك وشخصيتك، المغرب وأنا نحبك يا أم فاهد ” .

وكانت أحلام ضيفة الحفل الختامي لمهرجان موازين لسنة 2018، حيث حضر الحفل عدد كبير من الجمهور الّذي انسجم مع اغنياتها المميزة .