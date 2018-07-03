بالفيديو.. عجوز صينية تثير الدهشة بطول شعرها

بكين(صدى):

أثارت عجوز صينية حالة من الدهشة بسبب شعرها الذي ادعت أنه الأطول في العالم.

ورغم طول شعرها غير العادي بالفعل، إلا أنه سبب صدمة لكل من شاهده بسبب حالته المزرية وعدم نظافته، ويبدو أنه مر وقت طويل جدًا منذ آخر مرة غسلته فيها بالماء.