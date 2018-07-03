بالفيديو.. عجوز صينية تثير الدهشة بطول شعرها
أثارت عجوز صينية حالة من الدهشة بسبب شعرها الذي ادعت أنه الأطول في العالم.
ورغم طول شعرها غير العادي بالفعل، إلا أنه سبب صدمة لكل من شاهده بسبب حالته المزرية وعدم نظافته، ويبدو أنه مر وقت طويل جدًا منذ آخر مرة غسلته فيها بالماء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 43 دقيقة
الا غسلن اول مانولدت لتنظيف ماعلق بها من شوائب ،،،
,, وشلون تقولون ماعسلت ,,؟
.. جاكي القرف يا عجوز قريح ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 43 دقيقة
الا غسلن اول مانولدت لتنظيف ماعلق بها من شوائب ،،،
,, وشلون تقولون ماعسلت ,,؟
.. جاكي القرف يا عجوز قريح ,,