عضو بالشورى يقترح فصل إدارة الحرمين وإنشاء رئاسة لكل منهما

حمود العنزي(صدى):

ناقش مجلس الشورى، صباح اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ.

وتضمنت جلسة الشورى العادية السابعة والأربعين، المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس، اقتراحًا من العضو م. محمد العلي، بفصل إدارة وتشغيل المسجد النبوي عن إدارة وتشغيل المسجد الحرام، وإنشاء رئاسة لكل منهما، وذلك إسوة بما تم لفصل هيئة تطوير المدينة عن هيئة تطوير مكة.

كما طالب عضو الشورى الأمير د. خالد ال سعود، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمراجعة الحواجز البلاستيكية في الحرمين الشريفين وبأن تتبني حلولًا مناسبة تليق بالمسجدين.

وناشد عضو الشورى محمد العقلا، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بوضع خطة تنفيذية لتوطين القوى العاملة في الصيانة والنظافة والتشغيل وتضمين تقاريرها القادمة هذه الخطط.

فيما تساءل د. محمد ال عباس، عضو المجلس، عن أسباب الفارق الكبير في رواتب الموظفين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ومن ناحية أخرى، قرر ” الشورى ” خلال جلسة اليوم أيضًا، إعادة مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والشباب، لمزيد من الدراسة لأهمية الموضوع.