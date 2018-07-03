حساب المواطن يعلن عن نتائج الأهلية للدورة الثامنة لشهر يوليو
أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الأهلية للدورة الثامنة لشهر يوليو الجاري.
وأوضح حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يُمكِن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط التالي:هنا.
طلال[ عدد التعليقات: 1613 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاكم الله خيراً
ماجد[ عدد التعليقات: 1489 ] نشر منذ 2 ساعتين
حساب قيمته ثلاث مائة ريال واكل الاخضر واليابس وجعل الفقير على وشك ان يقف باب المسجد لانريده الغوه واعيدونا لوضعنا الاول لانريد خطة هذه مخرجاتها
ماجد[ عدد التعليقات: 1489 ] نشر منذ 2 ساعتين
حساب قيمته ثلاث مائة ريال واكل الاخضر واليابس وجعل الفقير على وشك ان يقف باب المسجد لانريده الغوه واعيدونا لوضعنا الاول لانريد خطة هذه مخرجاتها
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 908 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا متزوج و حساب المواطن ما يغطي شي مع هذا الارتفاع كل شي مرتفع ارحمونا شوي
عمار[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 2 ساعتين
أي أهلية يستحقها المواطن ؟ وأنتم حريصون على دخل المواطن وتتجاهلون الديون التي عليه لتستبعدوه عن أهلية الدعم.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 523 ] نشر منذ 2 ساعتين
ثلاث مائة ريال لا تكفي في ظل الأزمة الحالية أعيدوا النظر