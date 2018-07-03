حساب المواطن يعلن عن نتائج الأهلية للدورة الثامنة لشهر يوليو

حمود العنزي(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الأهلية للدورة الثامنة لشهر يوليو الجاري.

وأوضح حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يُمكِن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط التالي:هنا.