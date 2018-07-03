وزارة التجارة تضبط أكثر من 133 طنا من اللحوم الفاسدة في الدمام

الدمام(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار أمس، أكثر من 133 طناً من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في موقع يتبع لإحدى الشركات في حي الخالدية بمدينة الدمام بالتعاون مع بلدية شرق الدمام.

ووقفت الفرق الرقابية بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية وبلدية شرق الدمام على ثلاجة تحتوي على لحوم فاسدة مستوردة تتم إعادة تعبئتها في كراتين بتواريخ صلاحية جديدة مع تغيير بلد المنشأ إلى السعودية بغرض تسويقها، إذ تم ضبط وحجز 17.738 كرتوناً تحتوي على 133.254 كيلو جراماً من اللحوم الفاسدة، أي ما يزيد على 133 طناً، إضافة إلى مجموعة من الكراتين الفارغة الجاهزة للتعبئة، وعدد كبير من الملصقات بتواريخ صلاحية جديدة وبلد منشأ جديد.

وضبطت الفرق الرقابية آلتين للتغليف تستخدمان في عمليتي التعبئة والتغليف للحوم الفاسدة، وعمالة مخالفة من مختلف الجنسيات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموقع استدعاء المنشأة التجارية إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وتؤكد الوزارة على مواصلة جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية والمستودعات، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، وتأمل من عموم المستهلكين التعاون عبر الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت.