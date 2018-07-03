بعد واقعة الحوت الأزرق.. ” العريفي ” : حرروا أطفالكم من عبودية الأجهزة الذكية
وجه الشيخ الدكتور محمد العريفي، رسالة للآباء والأمهات، محذرًا إياهم من ترك أبنائهم بصحبة هواتفهم الذكية دون رقابة.
حيث قال ” العريفي ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” حرروا أطفالكم من عبودية الأجهزة الذكية ” ، متابعًا: ” لا أقول امنعهم منها، لكن قَنّن واضبط تعاملهم معها ” .
جاء ذلك بعد واقعة انتحار الطفل ذو الـ 12 عامًا، بمدينة الجبيل، الجمعة الماضية، شنقًا بسبب لعبة ” الحوت الأزرق ” المنتشرة عبر الهواتف الذكية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه ,,
,, طيب طيب .. جبت الحوت من ذيله ياعريفي ,,