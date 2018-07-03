تبرع بكبده لابنة شقيقه.. العريف العنزي يحصل على وسام الملك عبدالعزيز

عادل الحربي (صدى):

حصل العريف نواف بن قاسم العنزي أحد منسوبي ” الطوارئ ” ، على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ لتبرعه بجزء من كبده لابنة شقيقه ذات الـ8 أعوام.

واستقبل قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد بن قرار الحربي، العريف العنزي بمكتبه وقلده الوسام، وذلك بحضور نائب قائد القوات اللواء محمد بن مقبول العمري، والعميد فارس بن منصور المالك مدير العلاقات العامة والإعلام في قوات الطوارئ الخاصة.

وكان رجل الأمن أقدم على إنقاذ الطفلة التي تعاني منذ ولادتها في لفتة إنسانية منه، وتكللت العمليتان بشفاء الطرفين، وقامت جمعية الكبد السعودية بالرفع للمقام السامي بطلب منح ” العنزي ” الوسام، وصدر التوجيه بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، على أن يتمتع بجميع الحقوق ومراسم التكريم العائدة له.