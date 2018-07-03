تبرع بكبده لابنة شقيقه.. العريف العنزي يحصل على وسام الملك عبدالعزيز
حصل العريف نواف بن قاسم العنزي أحد منسوبي ” الطوارئ ” ، على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ لتبرعه بجزء من كبده لابنة شقيقه ذات الـ8 أعوام.
واستقبل قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد بن قرار الحربي، العريف العنزي بمكتبه وقلده الوسام، وذلك بحضور نائب قائد القوات اللواء محمد بن مقبول العمري، والعميد فارس بن منصور المالك مدير العلاقات العامة والإعلام في قوات الطوارئ الخاصة.
وكان رجل الأمن أقدم على إنقاذ الطفلة التي تعاني منذ ولادتها في لفتة إنسانية منه، وتكللت العمليتان بشفاء الطرفين، وقامت جمعية الكبد السعودية بالرفع للمقام السامي بطلب منح ” العنزي ” الوسام، وصدر التوجيه بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، على أن يتمتع بجميع الحقوق ومراسم التكريم العائدة له.
qlq[ عدد التعليقات: 2803 ] نشر منذ 3 ساعات
ونعم العم
بطل
الله يجعل حياتكم افراح وسرور
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاه الله خير وبيض الله وجهه ، وجعلها في موازين اعماله ,, آمين ,,
,, ماهي غريبه عليهم الفزعات ، ولا يهون بقية عيال القبايل ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاك خير،،
ويكتب لك الأجر والثواب،،
تستاهل التكريم يابطل..
علي القرني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكثر من امثالك ويحفظ لك جميع أعضائك ويجعلها الوارث منك