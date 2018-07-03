فتح باب التسجيل بالمعهد العالي للصناعات البلاستيكية

الرياض(صدى):

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات وذلك للفصل التدريبي الأول للعام الحالي 1439 / 1440هـ ،عبر البوابة الالكترونية للمعهد هنا كما يمكن التقدم شخصيا للمعهد في مقره بالرياض في المنطقة الصناعية الثانية.

وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة الـ 23 منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ والذي يعد معهداً غير ربحي أسس بمبادرة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إذ تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني وشركة شرق- سابك و شركة SPDC اليابانية لإنشاء المعهد الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية لتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف متخصصين يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة .

يذكر أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج كما يقدم البرنامج كاملا باللغة الانجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

وتتاح الفرصة للمتدرب للاختيار بين الشركات الموظفة في بداية التدريب ويعد الطالب موظفاٌ تحت التدريب يتمتع بحقوق الموظف التي تشمل التأمين الطبي والتسجيل في التأمينات الإجتماعية, كما يتقاضى المتدرب مكافأة شهرية خلال فترة التدريب.