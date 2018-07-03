نشر : منذ 4 ساعات 1٬646 2 الاخبار المحلية ” الشورى ” يوافق على مشروع نظام التجارة الإلكترونية نايف السالم(صدى): وافق مجلس الشورى، صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام التجارة الإلكترونية. جاء ذلك خلال جلسته العادية السابعة والأربعين، المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس. الوسوم:الشورى
طلال[ عدد التعليقات: 1613 ] نشر منذ 4 ساعات
اغلب الحسابات التجارية الالكترونية العادية قريبا راح تتلاشى بسبب هذا النظام لانه يمكن ان يكون من شروط فتح منصه تجارة الكترونية وجود سجل تجاري وغرفة تجارية وحسابات بنكية لنفس المنشأه وهذا راح يؤثر على اي حساب غير موثق لان البعض يرفض التوثيق لانه مستفيد من راتب تقاعدي او غيره
ماجد[ عدد التعليقات: 1489 ] نشر منذ 4 ساعات
المشروع هذا ممتاز جدا وراح يوجد فرص عمل كثيرة ويحتاج لمعرفة كاملة بمهاراته وخفاياه، كثير من له حسابات ببرامج التواصل لبيع منتجات او بضائع ولكن يخفى عليه ما شروط بيعها وما يحب عليه توفيرة للعميل والنظام هذا سوف ينظم هذي التجارة .