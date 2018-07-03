” الشورى ” يوافق على مشروع نظام التجارة الإلكترونية

نايف السالم(صدى):

وافق مجلس الشورى، صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام التجارة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال جلسته العادية السابعة والأربعين، المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس.