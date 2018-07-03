جراحة ناجحة لاستئصال كيس مبيض يتجاوز وزنة 2 كيلوجرام

بيش(صدى):

تمكن فريق جراحي بمستشفى بيش العام في إجراء عملية استئصال كيس مبيض كبير يتجاوز وزنه 2 كجم ويبلغ طوله 20 سم يحتوي على سوائل وخلايا.

وكانت المريضة قد راجعت عيادة النساء والولادة بالمستشفى، وهي تعاني من آلام حادة أسفل البطن، وبعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة تبين للطبيب المعالج وجود كيس كبير يقع على المبيض في الناحية اليمني للرحم، مما يتسبب في آلام مبرحة للمريضة.

وتقرر على الفور إجراء عملية جراحية لاستئصاله، وبفضل الله تم إجراء العملية وخرجت من المستشفى وهي بحالة صحية جيدة .