” الشورى ” يطالب الخطوط الحديدية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء المشاريع المتعثرة

علي القحطاني (صدى):

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، في جلسته العادية السابعة والأربعين المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة، خاصةً ما يتعلق منها بجوانب الأمن والسلامة وتطوير الخدمات.

كما ناشد المجلس ” الخطوط الحديدية ” ، بتزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها، وكذلك العمل على تعزيز الكفاءة الاقتصادية لمشروعاتها، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الدولية، لتكون ضمن حركة عبور التجارة العالمية.

وفي السياق ذاته، خاطب ” الشورى ” الخطوط الحديدية، بإدراج المسارات المقرة في الخطة الاستراتيجية ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020.

كما تضمنت الجلسة، مطالبة ” الشورى ” لـ ” الخطوط الحديدية ” ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعطاء موظفيها المميزات المالية المشجعة، والبدلات المناسبة لطبيعة عملهم، بما يكفل الحفاظ عليهم واستمراريتهم في المؤسسة.