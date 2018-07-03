%37 من المواطنين يعيدون إرسال الرسائل دون النظر في محتواها

عادل الحربي(صدى):

كشف المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، عن نسبة المواطنين الذين يقومون بإعادة إرسال الرسائل دون النظر في محتواها.

حيث أظهر الاستطلاع أن 37% من أفراد المجتمع السعودي لا يتحققون من الرسائل التي تصل إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل يقومون بإعادة إرسال الرسائل دون التأكد من محتواها أو ما تتضمنه من معلومات.

وعن نتائج هذا الاستطلاع، أوضحت أن 21% فقط من أفراد العينة يساهمون في نشر المحتوى الذي يصل إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافة.

فيما أشار 79% منهم بأنهم يكتفون بالاطلاع عليها فقط، دون أن يرسلوها إلى المجموعات المشاركين فيها.