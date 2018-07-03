%37 من المواطنين يعيدون إرسال الرسائل دون النظر في محتواها
كشف المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، عن نسبة المواطنين الذين يقومون بإعادة إرسال الرسائل دون النظر في محتواها.
حيث أظهر الاستطلاع أن 37% من أفراد المجتمع السعودي لا يتحققون من الرسائل التي تصل إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل يقومون بإعادة إرسال الرسائل دون التأكد من محتواها أو ما تتضمنه من معلومات.
وعن نتائج هذا الاستطلاع، أوضحت أن 21% فقط من أفراد العينة يساهمون في نشر المحتوى الذي يصل إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافة.
فيما أشار 79% منهم بأنهم يكتفون بالاطلاع عليها فقط، دون أن يرسلوها إلى المجموعات المشاركين فيها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليس اكيد ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليس اكيد ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليس اكيد ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2750 ] نشر منذ 1 ساعة
ابو محمد 😎
الله يسعد مساك الثالثه ثابته😅
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 55 دقيقة
هههههههههههههههه ,,
,, ويسعد مساك باالخير والبركه يااخ تركي ,,
,, الصراحه يعلق عندي الجهاز ويحصل تكرار ,,
طلال[ عدد التعليقات: 1613 ] نشر منذ 49 دقيقة
هههههههههههههههههه تتكرر معي ايضا ابو محمد نفس الحركه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 44 دقيقة
النت عندي ضعيف شوي يااخ طلال لاعدمتك ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 44 دقيقة
النت عندي ضعيف شوي يااخ طلال لاعدمتك ,,