” الشورى ” يطالب هيئة الكهرباء بمعالجة تدني الخدمات المقدمة ببعض المناطق

حمود العنزي(صدى):

طالب مجلس الشورى، صباح اليوم الثلاثاء، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج – أثناء أدائها لمهامها وخططها – أن تلتزم بمؤشرات تتسق وتقاس مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية.

كما ناشد ” الشورى ” هيئة تنظيم الكهرباء، خلال جلسته العادية السابعة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس، بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، لتحقيق الكفاءة وترشيدًا للتكاليف.

علاوة على ذلك، طالب المجلس الهيئة بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بالمواعيد المحددة لتنفيذ عناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الشركة، وذلك وفقًا للبرنامج الزمني المتفق عليه، وكذلك تضمين رخصة ممارسة نشاط صناعة الكهرباء والمياه شرط الالتزام بالمحتوى المحلي من السلع والخدمات، وفق رؤية المملكة 2030.

فيما أكد ” الشورى ” خلال جلسة اليوم الثلاثاء، على ضرورة تبني هيئة تنظيم الكهرباء لمؤشرات مستوى خدمات موحد، لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق، مطالبًا الهيئة بتبني معايير وضوابط إجراءات الأمن والسلامة والارتقاء بمستوياتها، للحد من ارتفاع حالات حوادث السلامة المسجلة في صناعة الكهرباء.

وخاطب ” الشورى ” هيئة تنظيم الكهرباء أيضًا، بضرورة الإسراع في نقل اختصاصات لجنة فض المنازعات بالهيئة إلى القضاء العام.