الإسباني ألبيرتو بوتيا يؤكد سعادته بالانضمام لصفوف الهلال

نواف السالم(صدى):

أعرب الإسباني ألبيرتو بوتيا، المدافع المنضم حديثًا لنادي الهلال، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الزعيم ، مؤكدًا على رغبته الكبيرة في التتويج معه بالبطولات.

ومن المنتظر، أن يشارك ” بوتيا ” لتدريبات الهلال، اليوم الثلاثاء؛ للمشاركة في استعدادات الفريق للموسم الجديد، والتي انطلقت أمس الاثنين، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي خيسوس.

وكان اللاعب صاحب الـ29 عامًا قد وصل في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى مطار الرياض، قادمًا من أولمبياكوس اليوناني، الذي أمضى الـ4 سنوات الأخيرة بين صفوفه، بعد رحيله عن إشبيلية الإسباني.