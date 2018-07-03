بالخطوات.. ” مدن ” تطلق خدمة طلب أرض صناعية إلكترونيا

عادل الحربي(صدى):

أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ” مدن ” ، خدمة طلب ” أرض صناعية ” إلكترونيًا؛ وذلك بهدف تعزيز التحول إلى مجتمع اقتصادي رقمي وتحويل جميع المعاملات اليدوية إلى إلكترونية.

وأكدت ” مدن ” على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن هذه الخدمة تأتي لتحفيز المستثمرين عبر تسهيل التقدم بطلب تخصيص أرض صناعية.

وأوضحت ” مدن ” أنه يمكن تخصيص الأرض الصناعية عبر موقع مدن الإلكتروني وتطبيق مدن، وذلك من خلال تعبئة نموذج أرض صناعية، وعند الموافقة على الطلب يتم التخصيص المبدئي للأرض الصناعية وسداد المقابل المالي.

كما أضافت أن الخطوة الثالثة تتمثل في التخصيص عبر البوابة الجغرافية وإصدار وثيقة استلام الأرض بالإحداثيات، ثم إصدار العقد الإلكتروني الموحد ومتابعة الحالة الإنشائية للمصنع.