بالفيديو.. حرامي ينال عقابه لحظة محاولته سرقة منزل

متابعات(صدى):

لقي لص عقابا شديدا لحظة محاولته سرقة منزل.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، محاولة اللص اقتحام منزلا عن طريق فتح بوابته الرئيسية وبينما يحاول فك القفل انهارت البوابة الحديدية الضخمة أعلاه وهو ما أسقطه أرضا.

حاول اللص النهوض مرة أخرى والفرار لكن توازنه اختل وسقط أرضا، وأخيرا فر وهو يسير على ساق واحدة.