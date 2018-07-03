بالفيديو.. حرامي ينال عقابه لحظة محاولته سرقة منزل
لقي لص عقابا شديدا لحظة محاولته سرقة منزل.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، محاولة اللص اقتحام منزلا عن طريق فتح بوابته الرئيسية وبينما يحاول فك القفل انهارت البوابة الحديدية الضخمة أعلاه وهو ما أسقطه أرضا.
حاول اللص النهوض مرة أخرى والفرار لكن توازنه اختل وسقط أرضا، وأخيرا فر وهو يسير على ساق واحدة.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 3 ساعات
آه يارداة الحظ والنصيب،،
يحمد ربه ماتفاهم معه الكلب بعد،،
واللا كان بيغني وهو يبكي البيت اللي يقول:-
كل مادقيت في أرض وتد /// من رداة الحظ وافتني حصاة..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 3 ساعات
المثل قال // العايل يطرحه شليله ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 3 ساعات
المثل قال // العايل يطرحه شليله ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 3 ساعات
المثل قال // العايل يطرحه شليله ,,
ماسة💎[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
ابن البلد[ عدد التعليقات: 523 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا حرامي يستاهل