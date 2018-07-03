” الصحة ” تطلق 3 مبادرات لتحفيز القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة
كشفت وزارة الصحة عن إطلاق 3 مبادرات أولية ضمن برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة، وذلك تماشيًا مع برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد البرامج التنفيذية الإثنا عشر التي أطلقها مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضحت ” الصحة ” أن المبادرة الأولى تتضمن منح الشركات الوطنية المدرجة في السوق المالية السعودية الأفضلية للوصول للبرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة مع منحها إمتيازات خاصة وذلك من خلال تقديم هذه البرامج برسوم تشجيعية؛ لافتةً إلى المبادرة الثانية فتتضمن منح الصحة الأفضلية للحصول على معلومات وبيانات إضافية للتقارير والبيانات الإحصائية الخاصة بالوزارة لجميع الشركات الوطنية المدرجة في السوق المالية.
وأشارت ” الصحة ” إلى أن المبادرة الثالثة سيتم بموجبها منح امتيازات التحدث والإعلان لهذه الشركات الوطنية في الفعاليات التي تقيمها الوزارة؛ فيما تأتي هذه الخطوة التطويرية لتتماشى مع مبادرات منظومة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، والتي تُعد مبادرة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص إحدى ركائزها الأساسية.
طلال[ عدد التعليقات: 1605 ] نشر منذ 1 ساعة
مانبي برامج نبي طاقم تمريض بطوارئ مستشفى رفحاء العام مسخره القسم مزحوم على ممرضه وحده
ماجد[ عدد التعليقات: 1483 ] نشر منذ 1 ساعة
اتمنى انكم تشوف بعينكم محافظه حفر الباطن وتعامل الموظفين مع المراجعين وعلى راسهم مدير الشئون الصحيه ناصر حيث خاطبني بكلام شديد اللهجه بشكواي على المدير الطبي الي طردني من المستشفى المرضى تتم اهانتهم ومدير الشؤون الصحيه مو فاضي لاحد يقابل التجار سلمان الخليوي وغيره بمكته الخاص
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 904 ] نشر منذ 1 ساعة
وفقكم الله إلى كل مافيه الخير والصلاح للبلاد والعباد انتم تحملون رسالة عظيمة وان سلامة الأرواح واجب دينى ووطني ندعو الله لكم التوفيق والنجاح والسداد
عمار[ عدد التعليقات: 506 ] نشر منذ 1 ساعة
انبوب تغذيه ماحصلته بالمشفى الحكومي أين حقوق المرضى وأهاليهم الذين يعانون الهم والالم والحسرة على حال مرضاهم ولايقدرون يفعلون شيئاً عند حاجة مرضاهم لبعض العناية الطبية وتوفير المستلزمات الطبية حسبي الله ونعم الوكيل