” الصحة ” تطلق 3 مبادرات لتحفيز القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة

حمود العنزي (صدى):

كشفت وزارة الصحة عن إطلاق 3 مبادرات أولية ضمن برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة، وذلك تماشيًا مع برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد البرامج التنفيذية الإثنا عشر التي أطلقها مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأوضحت ” الصحة ” أن المبادرة الأولى تتضمن منح الشركات الوطنية المدرجة في السوق المالية السعودية الأفضلية للوصول للبرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة مع منحها إمتيازات خاصة وذلك من خلال تقديم هذه البرامج برسوم تشجيعية؛ لافتةً إلى المبادرة الثانية فتتضمن منح الصحة الأفضلية للحصول على معلومات وبيانات إضافية للتقارير والبيانات الإحصائية الخاصة بالوزارة لجميع الشركات الوطنية المدرجة في السوق المالية.

وأشارت ” الصحة ” إلى أن المبادرة الثالثة سيتم بموجبها منح امتيازات التحدث والإعلان لهذه الشركات الوطنية في الفعاليات التي تقيمها الوزارة؛ فيما تأتي هذه الخطوة التطويرية لتتماشى مع مبادرات منظومة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، والتي تُعد مبادرة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص إحدى ركائزها الأساسية.