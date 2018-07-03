محمد السعران(صدى):

درب فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية مركز أفلاذ لتنمية الطفل بالأحساء 34 طفلا وطفلة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر برنامج ” أفلاذ ميديا ” الذي تناول اليوتيوب وتويتر وانستجرام ” .

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية تهتم بالطفل والنشء من خلال فرعها بالأحساء مركز أفلاذ لتنمية الطفل وباقي المراكز بالدمام والخبر وتسعى لتنمية الطفل وتثقيفه وتوعيته وغرس الأخلاق والقيم في نفوس النشء حيث تتبنى الجمعية ضمن قيمها الإبداع والابتكار والاحترافية وتسعى الجمعية لتنمية هذه القيم بأطفالها من خلال البرامج والمبادرات التي تقدمها لهم كما أوضح العفيصان أن برنامج أفلاذ ميديا استهدف الفئة العمرية من البنين من 7-9 سنوات ومن البنات من 7-12 سنة حيث قدمت المدربتان عائشة السلطان وبشاير المحسن عرضا للأطفال المشاركين عن استخدام أبرز مواقع التواصل الاجتماعي وآلية التعامل معها فيما قال الدكتور أحمد البوعلي مدير مركز أفلاذ لتنمية الطفل أن برنامج أفلاذ ميديا ركز في تدريب الأطفال على اختيار المحتوى المفيد والآلية الصحيحة للنشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كما تخلل البرنامج الكثير من التعليمات الهامة أثناء استخدام هذه التطبيقات من وجود الرقابة الأبوية وغيرها وأضاف البوعلي أن البرنامج اختتم يومه الثاني بكيفية الاستغلال الإيجابي للأجهزة الذكية في أوقات الفراغ والاستثمار الأمثل للبرامج التعليمية الذكية.

وأشار البوعلي أن هناك 510 أسرة استفادت من برامج المركز خلال هذا الشهر فيما قدم المركز هذا الشهر فقط للأطفال المستفيدين خمسة دورات تدريبية شملت دورة الأمن والسلامة وبرنامج أفلاذ ماركت وجولات تعريفية لبعض أندية الحي بالأحساء كما قدم أيضا 28 استشارة حضورية تتعلق بالطفل وقضاياه و 10 استشارات أخرى عبر الهاتف ووصلت عدد حالات حضانة الأطفال هذا الشهر 55 حالة بينما بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات بالمركز هذا الشهر 31 متطوعا و متطوعة عملوا 130 ساعة تطوعية.