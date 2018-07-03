سفارة المملكة بجورجيا تنفي منع دخول السعوديين الأراضي الجورجية

نايف السالم(صدى):

كشف عبدالعزيز هاشم، القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى جمهوريتي أذربيجان وجورجيا، حقيقة تلقي السفارة شكاوى تُفيد بمنع دخول السعوديين إلى الأراضي الجورجية، نافيًا الأمر، ومعربًا عن استيائه من ترويج مثل هذه الشائعات عبر مواقع التواصل.

حيث قال ” هاشم ” : ” استغرب ترويج بعض وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الموضوع، وأن يُضخَّم بتلك الصورة وهو غير صحيح ” ، موضحًا أنه سيتجه إلى وزارة الخارجية الجورجية لبحث بعض الموضوعات، ومن بينها هذا الأمر، وذلك على الرغم من عدم وجود أي شكاوى في هذا الشأن، مناشدًا الجميع بتحري الدقة في المعلومة، وأخذها من مصادرها الموثوقة والرسمية.

وأشار ” هاشم ” ، إلى أن السفارة تواصلت مع وزارة الخارجية الجورجية، التي أكدت عدم وجود أي محاذير على السعوديين، مطالبًا المسافرين بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الخارجية السعودية.

جدير بالذكر، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء تفيد بمنع بعض السياح السعوديين والخليجيين من دخول الأراضي الجورجية بعد وصولهم المطار، ومطالبتهم بالمغادرة والعودة إلى بلدانهم على الفور.

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