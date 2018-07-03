بالصور.. نظام إلكتروني ذكي لإنارة الشوارع بـ ” ينبع ” الصناعية

نايف السالم(صدى):

قامت الهيئة الملكية بـ ” ينبع ” بتدشين نظامًا الكترونيًا ذكيًا؛ لإنارة الشوارع بمدينة ينبع الصناعية.

وعن هذه الفكرة، فإنها تقوم على فكرة النظام الذكي على استخدام تكنولوجيا ” LED ” التي توفر استهلاك الطاقة بنسبة ٧٠ %، والتي يتم التحكم في شدة إضاءتها حسب الوقت والحاجة.

وفيما يتعلق بالأعطال، فإن النظام الإلكتروني يقوم بإبلاغ إدارة التحكم بأي عطل فني للتدخل في حينه، فيما يتمكّن النظام من معرفة حالة شبكة الإنارة، وفي حال وجود أيّ عطل يتم تحديد إحداثياته.

من الجدير بالذكر أن تطبيق هذا النظام يأتي كإحدى مبادرات الهيئة الملكية بـ ” ينبع ” لمشروع المدينة الذكية، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.