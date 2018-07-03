” الشورى ” يناقش أسباب زيادة أسعار الكهرباء وخفض التعرفة

علي القحطاني (صدى):

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، تقرير هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج بشأن استهلاك الطاقة وأسباب زيادة الأسعار، في ظل شكاوى المواطنين من الارتفاع المبالغ به في فواتير الكهرباء.

كما تستعد لجنة الاقتصاد والطاقة لعرض مقترح للمجلس، بالرفع للمقام السامي لتخفيض تعرفة الكهرباء في ضوء الزيادات الكبيرة في الفواتير.

وكانت هيئة تنظيم الكهرباء، أكدت أن رفع أسعار تعرفة الكهرباء من جديد وارد في حال ارتفعت أسعار الطاقة، وسط شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة فاتورة الشهر الأخير مطالبين بتوضيح الأسباب.

ومن جانبها أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشهر الجاري، يعود إلى تصحيح أسعار التعرفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، بالإضافة إلى تغيير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف.