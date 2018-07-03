5 نصائح تساعدكِ على المشي بالكعب العالي بدون ألم

أماني الغامدي(صدى):

ترغب النساء بإرتداء الكعب العالي في مختلف المناسبات، خصوصاً أن ذلك يجعلها تبدو أكثر رقيّاً وإثارة ويمنحها طابعاً أنثوياً مميزاً. وعلى الرغم من الملامح الجميلة والناعمة التي يضيفها الكعب العالي إلى مظهر المرأة الخارجي، إلا أن إرتداؤه ليس بالسهولة التي نتوقعها لا سيما لفترات طويلة، ما قد يؤدي الى الشعور بالألم الشديد والتعب والإرهاق.

ولإرتداء الكعب العالي بأقل أضرار ممكنة والمشي به بطريقة جذابة وأنيقة، إليكِ هذه النصائح الضرورية والمهمة:

إحرصي على إختيار القياس المناسب

من الضروري عدم الإكتفاء بالتصميم الجميل عند إختيار الحذاء، بل من المهم أن يتناسب مع قياس قدميك على أن لا يكون واسعاً لأنه سينزلق، وأن لا يكون ضيقاً لأنه سيؤدي الى المعاناة من آلام حادّة ومبرحة.

المشي بطريقة سليمة خلال إرتداء الكعب العالي

عند إرتداء الكعب العالي يجب أن تحرصي على المشي من خلال وضع الكعب ثم أخمص القدمين، مع الإشارة الى أن السير بوضع القدم كاملة على الأرض هو أمر خاطئ حيث أنه لا بدّ من وضع كعب القدم أولاً ثم رؤوس الأصابع. وفي هذا الإطار ننصحك عند إرتداء الكعب المرتفع بالمشي بخطوات صغيرة تكون أقصر من المعتاد، وذلك لأن الخطوة الأكبر ستبدو وكأنك تمشين كالبطة.

جرّبي إرتداء الكعب العريض

مما لا شكّ فيه أن الأحذية ذات الكعب الرفيع قد تبدو أكثر جمالاً وجاذبية، إلا أنّ الأحذية ذات الكعب العريض تعتبر أكثر راحةً لأنها لا تسبب الكثير من الألم عند المشي، وهي عملية وتناسب الحياة اليومية بشكل أكبر.

تفادي الأحذية المدببة عند المقدمة

إن الأحذية المدببة أو المروسة في مقدمتها تسبب الآلام الحادّة والمزعجة في الأصابع، ولذلك يفضّل الاستعاضة عنها بالصنادل أو الأحذية المفتوحة والواسعة من المقدمة، وذلك بشكل خاص إذا كان مقاس الرجل كبيراً.

جرّبي حيلة لصق الأصابع

تعدّ حيلة لصق الأصابع من الحيل الغريبة والفعالة وذلك من خلال استخدام شريطٍ لاصق، أو ضمادةٍ للجروح، ووضعها على الإصبعين الثالث والرابع، ما يجعل المشي بالكعب أسهل من دون الشعور بأي ألمٍ أو إزعاج يذكر.