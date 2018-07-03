إصابة 11 شخصا في حادث تصادم عدة سيارات بمكة

نايف السالم(صدى):

شهدت مدينة مكة المكرمة، مساء أمس الاثنين، حادث تصادم لعدد من السيارات، أسفر عن إصابة 11 شخص، منهم 4 إصابات خطيرة.

حيث ورد بلاغًا إلى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، مساء أمس، من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم لعدد من السيارات، مما نتج عنه عدد من الإصابات، وعليه، وُجهت ١١ فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني فارس العقيلي، إلى موقع الحادث.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان، أنه عند وصول أول فرقة للموقع، اتضح وجود ١١ اصابة، منها ٥ إصابات خطيرة، وإصابة متوسطة، و٤ إصابات بسيطة.

وعليه، فقد تم تقديم العناية الإسعافية للمصابين، وتم نقل ٧ إصابات إلى مستشفي النور التخصصي، فيما نُقلت ٤ إصابات إلى مستشفى الملك فيصل بالششة.