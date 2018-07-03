قيادي فلسطيني عن مندوب قطر بغزة: شخص غير مرغوب فيه

القدس المحتلة(صدى):

طالب عضو المجلس الوطني الفلسطيني، والقيادي في حزب الشعب وليد العوض، بطرد مندوب قطر الموجود في الأراضي الفلسطيني.

وجاء ذلك على خلفية وساطة قطرية في صفقة بين ” حماس وإسرائيل ” ، حول الأوضاع الإنسانية في القطاع بعيدًا عن السلطة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، كتب ” العوض ” عبر صفحته على ” الفيس بوك ” : ” إن السفير القطري محمد العمادي تجاوز كل الحدود في تصريحاته الأخيرة، وآن الاوان لأن يسمع جملة أنه شخص غير مرغوب فيه ” .

وكان مندوب قطر في الأراضي الفلسطيني محمد العمادي، قد تحدث عن ضمانات إسرائيلية بحماية المنشآت القطرية في قطاع غزة، إذا اندلعت أي حرب ضد القطاع، إلا إذا كانت المنشآت تضم أهدافًا تابعةً لحركة حماس.