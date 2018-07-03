الكشف عن موعد لقاء وزير الخارجية الأمريكي بزعيم كوريا الشمالية
يستعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ للذهاب إلى بيونغ يانغ؛ لزيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وفريق إدارته، وذلك وفقًا لما اعلنه البيت الابيض.
وعن هدف الزيارة، كشف المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز، أن الزيارة تهدف لمتابعة العمل المهم؛ لأجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
من الجدير بالذكر أن زيارة ” بومبيو ” لكوريا الشمالية يأتي في إطار جولته الخارجية والتي تمتد من يوم 5 لـ 12 من الشهر الجاري، حيث تشمل هذه الجولة ” بيونغ يانغ وطوكيو وهانوي وأبو ظبي وبروكسل ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17810 ] نشر منذ 6 ساعات
اوكي