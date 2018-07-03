الكشف عن موعد لقاء وزير الخارجية الأمريكي بزعيم كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

يستعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ للذهاب إلى بيونغ يانغ؛ لزيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وفريق إدارته، وذلك وفقًا لما اعلنه البيت الابيض.

وعن هدف الزيارة، كشف المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز، أن الزيارة تهدف لمتابعة العمل المهم؛ لأجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

من الجدير بالذكر أن زيارة ” بومبيو ” لكوريا الشمالية يأتي في إطار جولته الخارجية والتي تمتد من يوم 5 لـ 12 من الشهر الجاري، حيث تشمل هذه الجولة ” بيونغ يانغ وطوكيو وهانوي وأبو ظبي وبروكسل ” .