” الإحصاء ” تستعد للإعلان عن معدل البطالة وسوق العمل الخميس القادم

الرياض(صدى):

تستعد الهيئة العامة للإحصاء ” GASTAT ” لعقد مؤتمرًا صحفيًّا يوم الخميس القادم الموافق 21 شوال 1439هـ؛ بمقرها في الرياض؛ وذلك للإعلان عن نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من العام الحالي 2018م.

وفي هذا السياق، أبان تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، بأنه خلال هذا المؤتمر الصحفي سيتم الإعلان عن معدل البطالة لإجمالي السكان ومعدل البطالة للمواطنين للربع الأول من عام 2018 وبيانات قوة العمل.

تجدر الإشارة إلى أن نشرة سوق العمل التي تعمل الهيئة على نشرها تتضمن أيضًا بيانات قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين ومعدل المشاركة ” الاقتصادية والبطالة ” .