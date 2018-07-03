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فيديو مرعب لانهيار طريق وابتلاع الجدران في الصين

فيديو مرعب لانهيار طريق وابتلاع الجدران في الصين
بكين(صدى):

شهد طريق بمدينة قوانغان بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين انهيار طريق في مشهد يحبس الأنفاس .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة انهيار جزء من الطريق ما أدى إلى تدمير الجدران الموجودة على جانبي الطريق .

وأفاد شهود العيان أن أكثر من 50 مترا من الطريق قد انهار، في حين بدأت السلطات التحقيق في الحادث .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 6 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 10521 ] نشر منذ 6 ساعات

لا اله الا الله محمدا رسول الله

هذا انخفاس ارضي

الله يحفظنا ويكفينا الشر

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