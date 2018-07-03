فيديو مرعب لانهيار طريق وابتلاع الجدران في الصين
شهد طريق بمدينة قوانغان بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين انهيار طريق في مشهد يحبس الأنفاس .
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة انهيار جزء من الطريق ما أدى إلى تدمير الجدران الموجودة على جانبي الطريق .
وأفاد شهود العيان أن أكثر من 50 مترا من الطريق قد انهار، في حين بدأت السلطات التحقيق في الحادث .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
يا ساتر
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10521 ] نشر منذ 6 ساعات
لا اله الا الله محمدا رسول الله
هذا انخفاس ارضي
الله يحفظنا ويكفينا الشر