فيديو مرعب لانهيار طريق وابتلاع الجدران في الصين

بكين(صدى):

شهد طريق بمدينة قوانغان بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين انهيار طريق في مشهد يحبس الأنفاس .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة انهيار جزء من الطريق ما أدى إلى تدمير الجدران الموجودة على جانبي الطريق .

وأفاد شهود العيان أن أكثر من 50 مترا من الطريق قد انهار، في حين بدأت السلطات التحقيق في الحادث .