بالفيديو.. لحظة اغتيال رئيس بلدية بالفلبين برصاصة قناص
أظهر مقطع فيديو لحظة اغتيال رئيس بلدية إحدى البلدات في الفلبين 54 عاما، برصاصة قناص اخترقت صدره، من مسافة قدّرتها الشرطة بأكثر من 150 متراً.
ويعد القتيل واحد ممن وردت أسماؤهم في لائحة أصدرها الرئيس الفلبيني ” رودريغو دوتيرتي ” العام الماضي، وضمت عدداً من المسؤولين الذين ذكر أن لهم صلات بتجار المخدرات، وعلى إثرها تم تجريده من سلطة الإشراف على شرطة البلدة، مع أنه نفى مراراً ما اتهموه به.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17804 ] نشر منذ 55 دقيقة
اوكي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49740 ] نشر منذ 21 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49740 ] نشر منذ 21 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,