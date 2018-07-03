بالفيديو.. لحظة اغتيال رئيس بلدية بالفلبين برصاصة قناص

مانيلا(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة اغتيال رئيس بلدية إحدى البلدات في الفلبين 54 عاما، برصاصة قناص اخترقت صدره، من مسافة قدّرتها الشرطة بأكثر من 150 متراً.

ويعد القتيل واحد ممن وردت أسماؤهم في لائحة أصدرها الرئيس الفلبيني ” رودريغو دوتيرتي ” العام الماضي، وضمت عدداً من المسؤولين الذين ذكر أن لهم صلات بتجار المخدرات، وعلى إثرها تم تجريده من سلطة الإشراف على شرطة البلدة، مع أنه نفى مراراً ما اتهموه به.