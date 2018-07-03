اقتصادي: عند تضخم الأسعار الغير مبرر ” عز ريالك ” ولا تشتري إلا ما تحتاجه

علي القحطاني (صدى):

تزامنا مع اتجاه بعض الشركات لرفع الأسعار، وبعد إعلان شركة المراعي لمنتجات الألبان عن رفعها للأسعار، نصح الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، المستهلكين بعدم شراء إلا ما يحتاجون إليه فعلا.

وقال الشهري: ” في حالات التضخم الغير مبرر عز ريالك ولا تشتري إلا ماتحتاجه فعلا ” ، مضيفًا : ” خفض استهلاكهم من منتجات الألبان بمعدل النصف ولمدة أربعة أشهر فقط سيحل الأزمة ” ، موضحا بأن ذلك سيتسبب بضغط على المنتجين لعودة الأسعار إلى سابق عهدها.

وأضاف : ” من حق الشركات أن تسعر ومن حق المستهلكين قبول الأسعار أو رفضها، ..نصيحتي خفضوا من استهلاك منتجات الألبان بمعدل النصف ولمدة ٤ أشهر وسوف تعيد الشركات التسعير وفق قدرة المستهلكين.وتابع: ‏الشركات الصغيرة تسعر على تسعير الشركات الكبيرة ولا تشتري إلا ما تحتاجه فعلا، وابحث عن البديل وتخلص من أي سلعة غير ضرورية ” .