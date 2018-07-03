تفاصيل جديدة حول عملية إنقاذ الخمسيني التائه في صحراء الربع الخالي
على خلفية قيام شابان بإنقاذ مواطن خمسيني كان تائهًا بصحراء الربع الخالي، كانت قد نشرت عنه ” صدى ” بعنوان ” بالفيديو.. شابان ينقذان مواطن علقت مركبته بالرمال في صحراء الربع الخالي ” ، كشفا رجلا الأمن المنقذين عن كيفية إنقاذهما للمواطن الذي كاد أن يموت عطشا.
وأوضح محمد الوايلي الذي يعمل في أمن الطرق أن دروس القطاع العسكري مكنتهما من إنقاذ حياة التائه، خاصة أن الاستعجال والتهور في التعامل مع مثل هذه الظروف قد يقود إلى عواقب وخيمة.
وقال: ” تصادق وجودنا في الصحراء في نزهة برية، لنجد شخصا يبلغ من العمر أكثر من 50 عاما، في حالة إعياء تام، بعدما علقت سيارته ليوم كامل في الرمال، فترجل منها أملا في النجاة خاصة أنه لم يكن لديه أي قطرة ماء، لكنه عانى كثيرا من ارتفاع درجات الحرارة، وشدة الظمأ، فخر أرضا واستسلم لصوت الرمال، التي كادت أن تدفنه حيا ” .
وأوضح انهما عثرا عليه في حالة يرثى لها، بعدما تخلى عن أجزاء من ملابسه، ولا يقوى على الوقوف، قائلا : ” وهنا تذكرنا تعاليم العسكرية في مثل هذا التوقيت، لأن سقياه تعني هلاكه، فبدأنا في ترويض شفتيه ببعض القطرات، وأجرينا له الإسعافات الأولية، ثم سارعنا بنقله إلى المستشفى، إذ تبين جفاف جسمه من السوائل ” .
وتابعا حالة المسن الصحية في المستشفى حى استقرت وخرج إلى منزله في صحة وعافية.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 17804 ] نشر منذ 60 دقيقة
الحمد لله على سلامته
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49740 ] نشر منذ 29 دقيقة
الحمد لله على سلامته ,,
,, جزاكما الله خير الجزى ,, آمين ,,
مغرد[ عدد التعليقات: 1834 ] نشر منذ 17 دقيقة
جزاكم الله خير واحب اقول لجميع الا خوان اى واحد يصير لا سمح الله عليه حادث وخصوصا اذا الربه على الصدر احذر مليون مره تعطيه الما حتى لو طلبك تبدا بتليين شفا يفه اذا شرب ممكن الكبد تروح وينتهى رجا خذوا هىذى النصيحه ولا تنسونها ابدا من خبير مجال الا سعا ف
مغرد[ عدد التعليقات: 1834 ] نشر منذ 15 دقيقة
اسئل الله ان يكتب لكم الا جر والثوات وسبحان الذى ارسلكم عليه قدرة الخالق انقا نفس اجرها انشا الله كبير جدا وعند الله ما يضيع شى ويا ليت يكرمون من قبل وحداتهم انشا الله
طلال[ عدد التعليقات: 1599 ] نشر منذ 6 دقائق
يحضنه ومغطيه لان الانسان راي الموت ومن شدة الخوف يرتجف كانه بردان بعز الصيف ولا يسقي الماء مباشره يرش ويغطي ويسقي الماء مع التمر
ماجد[ عدد التعليقات: 1478 ] نشر منذ 6 دقائق
الربع الخالي رحت لها اذا ماطلعتو مجموعةسيارات
وفي معكم احد يعرف بالطب البديل
و هوات الميكانيكا ودليلة يفهم بالنجوم والاتجاهات
ولا لاتروح الاجهزة المطورة هناك ماتفيدك بعض الاوقات
تضطر ترجع لتخصصات او الهوايات
همس[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 5 دقائق
(ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) الحمدلله على فضله وكرمه واحسانه بحق هذا الشاب ، وهنيئاً لمن أنقذوه لهم خالص الشكر وصادق الدعاء أن يفرج الله عنهم كما فرجوا عن أخيهم .
شجون[ عدد التعليقات: 784 ] نشر منذ 5 دقائق
لا حول ولا قوة إلاّ بالله ..
الحمد لله على سلامته ..
عمار[ عدد التعليقات: 1478 ] نشر منذ 4 دقائق
الحمد لله….مأجورين في ميزان حسناتهم….والحمد لله على سلامته….
محمد[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يجزاهم خير ويفك عنهم كرب الاخرة
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افضل عمل انه حضنه لان هالشخص بيكون في حالة غير طبيعية ولفترة
ملك[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ما شاء الله تبارك عليهم ياحضهم بالاجر ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا