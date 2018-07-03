تفاصيل جديدة حول عملية إنقاذ الخمسيني التائه في صحراء الربع الخالي

نايف السالم (صدى):

على خلفية قيام شابان بإنقاذ مواطن خمسيني كان تائهًا بصحراء الربع الخالي، كانت قد نشرت عنه ” صدى ” بعنوان ” بالفيديو.. شابان ينقذان مواطن علقت مركبته بالرمال في صحراء الربع الخالي ” ، كشفا رجلا الأمن المنقذين عن كيفية إنقاذهما للمواطن الذي كاد أن يموت عطشا.

وأوضح محمد الوايلي الذي يعمل في أمن الطرق أن دروس القطاع العسكري مكنتهما من إنقاذ حياة التائه، خاصة أن الاستعجال والتهور في التعامل مع مثل هذه الظروف قد يقود إلى عواقب وخيمة.

وقال: ” تصادق وجودنا في الصحراء في نزهة برية، لنجد شخصا يبلغ من العمر أكثر من 50 عاما، في حالة إعياء تام، بعدما علقت سيارته ليوم كامل في الرمال، فترجل منها أملا في النجاة خاصة أنه لم يكن لديه أي قطرة ماء، لكنه عانى كثيرا من ارتفاع درجات الحرارة، وشدة الظمأ، فخر أرضا واستسلم لصوت الرمال، التي كادت أن تدفنه حيا ” .

وأوضح انهما عثرا عليه في حالة يرثى لها، بعدما تخلى عن أجزاء من ملابسه، ولا يقوى على الوقوف، قائلا : ” وهنا تذكرنا تعاليم العسكرية في مثل هذا التوقيت، لأن سقياه تعني هلاكه، فبدأنا في ترويض شفتيه ببعض القطرات، وأجرينا له الإسعافات الأولية، ثم سارعنا بنقله إلى المستشفى، إذ تبين جفاف جسمه من السوائل ” .

وتابعا حالة المسن الصحية في المستشفى حى استقرت وخرج إلى منزله في صحة وعافية.

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