د. الرشدان يتألق في الخيمة الثقافية بصيف النماص

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن فعاليات صيف النماص “39” قدم الشاعر د. نايف الرشدان، أمسية شعرية وثقافية، بمقر المركز الحضاري بمحافظة النماص، وذلك بحضور الدكتور عقاب اللويحق وكيل امارة الباحه وعدد من متذوقي الشعر والمثقفين والزوار ، تجدر الاشارة إلى أن الدكتور الرشدان، مستشار ثقافي وإعلامي، حاصل على درجة الدكتوراه في الأدب والنقد من جامعة الملك سعود، ومهتم بالموهبة والإبداع، وهو من الشخصيات الادبية السعودية المعاصرة الأكثر بروزاً والأكثر نشاطاً وتألقاً، ويحمل سجلاً أدبياً واكاديمياً واجتماعياً وإعلامياً ناصع البياض ومفخرة كبرى له ولمحبيه.

هو مستشار في أكثر من هيئة إعلامية وثقافية ومشرفاً ثقافياً في عدداً من الصحف العربية والسعودية، وأميناً للجنة النشاط الثقافي بوزارة التعليم العالي. حكم العديد من الاعمال الادبية ومن اهمها: محكماً نقدياً في برنامج أمير الشعراء – قناة ابو ظبي الرئيسية، ومحكما نقدياً لمهرجان الشعر العماني – وزارة الثقافة العربية، ومحكماً في مسابقات وزارة التعليم العالي السعودية، ومحكماً نقدياً في البرنامج الأول – إذاعة الرياض، ومحكماً لمسابقة مؤسسة اليمامة الصحفية في الشعر، وسيكون على موعد يوم الأربعاء المقبل في خيمة المركز الحضاري بندوة” لتطوير ذاتك المبدعة ”

إذا أردت أن تكون مبدعا

أو أن تكوني مبدعة

في أي حقل من حقول النتاج الإنساني من مهارات التعبير:

التشكيل الفني والكتابة الأدبية والتصوير المعبر

والخواطر النثرية والقصص السردية والإجابات الفلسفية والأسئلة الذكية وغيرها وذلك في السابعة مساء الأربعاء .