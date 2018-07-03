فئة محظورة من العمل بـ ” أوبر و كريم “

عادل الحربي (صدى):

أكدت مصادر أن العسكريين الذين يقومون بمزاولة القيادة لدى أوبر وكريم أو تطبيقات التوصيل الأخرى يخالفون المادة 60 من نظام خدمة الأفراد العسكريين.

وأوضحت أن من يثبت عمله في هذه التطبيقات ستتم إحالته للمجلس التأديبي الابتدائي لمحاكمته عسكريا، نظرا لما لوحظ من أثر سلبي على أداء وانضباط الأفراد.

وتنص الفقرة ” ج ” من المادة الـ 60 في نظام خدمة الأفراد على حظر مزاولة الأعمال التجارية والمهن الحرة، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بأجر أو بدون أجر.