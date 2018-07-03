فئة محظورة من العمل بـ ” أوبر و كريم “
أكدت مصادر أن العسكريين الذين يقومون بمزاولة القيادة لدى أوبر وكريم أو تطبيقات التوصيل الأخرى يخالفون المادة 60 من نظام خدمة الأفراد العسكريين.
وأوضحت أن من يثبت عمله في هذه التطبيقات ستتم إحالته للمجلس التأديبي الابتدائي لمحاكمته عسكريا، نظرا لما لوحظ من أثر سلبي على أداء وانضباط الأفراد.
وتنص الفقرة ” ج ” من المادة الـ 60 في نظام خدمة الأفراد على حظر مزاولة الأعمال التجارية والمهن الحرة، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بأجر أو بدون أجر.
تعليق[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 2 ساعتين
الدنيا غلاء كيف نمشي ويمشوا امورهم
عسكري[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني اذا عسكري خلاص يستعبد!! اكثر فئة بالمجتمع من ذوي الدخل تحت المحدود هم العسكر، واغلبهم عليهم ديون ومشاكل وايقاف خدمات وبلاوي كلها بسبب قل المادة .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17804 ] نشر منذ 58 دقيقة
المفروض ان يغير النظام و يسمح له بالعمل خارج دوامه
طلال[ عدد التعليقات: 1599 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يوسع رزق الجميع يااارب
ماجد[ عدد التعليقات: 1478 ] نشر منذ 34 دقيقة
يعطون العسكريين رواتب متدنّيه ومن ثم يشفطون جيوبهم بالضرائب ورفع اسعار البنزين والكهرباء والمواد الغذائيه
وبعد كل هذا يحرمون ذلك الجندي الفقير من الكسب الحلال والعمل الأضافي(كداد) ليجمع قوت اولاده!
عمار[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 32 دقيقة
سبحان الله ،، حتى الحلال ،، حرام عليهم
شجون[ عدد التعليقات: 784 ] نشر منذ 32 دقيقة
طيب المعارضين علي عمل هؤلاء في تزوير وكريم طالبوا من اوصلهم لهذا الحال ان يزيد في رواتبهم او يسدد الديون عنهم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 901 ] نشر منذ 31 دقيقة
عشرين سنه يعمل الجندي لا يتعدى راتبه خمس عشر الف ريال بينما يصرفها أمير أو أميره على اكسسوارات يوميه اَي ظلم واي فساد نحن فيه وهذا الجندي سكن لا يملكه ومحارب من كل الجهات الحكومية
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 901 ] نشر منذ 31 دقيقة
عشرين سنه يعمل الجندي لا يتعدى راتبه خمس عشر الف ريال بينما يصرفها أمير أو أميره على اكسسوارات يوميه اَي ظلم واي فساد نحن فيه وهذا الجندي سكن لا يملكه ومحارب من كل الجهات الحكومية
همس[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 31 دقيقة
يبونهم يتبطحون بالاستراحات على البلوت والشيشة ومشاهدة الكورة والمسلسلات
محمد[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 30 دقيقة
مفروض محاكمتهم لانهم مزورين …
كيف يعني يقطعوا ارزاق الناس بالنهار ويدورون الرزق بالمساء ؟!خخخخ
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 719 ] نشر منذ 15 دقيقة
اقسم بالله حرام عليكم الظلم هذا!!!!
العسكري المفروض يعامل افضل من أي موظف مدني يكفي انه ممنوع من فتح سجل تجاري ويترزق الله مثل اي موظف مدني اتقوا ربكم….
ايييييش فيه العسكري اييييش يعيبه او ينقصه العسكري ما اشتغل الا وهو بحاجتها وتحصله متزوج واطفال وايجار ويعول اهله حسبي الله ونعم الوكيل
مغرد[ عدد التعليقات: 1834 ] نشر منذ 9 دقائق
يا الله يارب يجعل المك سلمان وولى عهده يا مرون بتسليمنا حقوقنا الى موقفه للى خدموا بالشرقيه وتقا عدوا يالله يارب وفى ذمة الى يقرا تعليقى وقريب من ابو فهد او ولى العهد ما يذكره لان قرا راتنا جا هزه