شابة سعودية تقتحم سوق العمل بماركتها المسجلة

محمد بن طحيطح(صدى):

أبهرت بائعة العطور الطموحة والواثقة ” شذى عبدالله ” زوار مهرجان أبها للتسوق في عامه العشرون حيث يتبع مرتادي المعرض عبير الجمال وشذى الزهور المنبثق من ركنها الخاص ، فعندما تدخل المعرض تجد الرائحة المميزة في استقبالك والترحيب بك لتقودك بسحرها الأخاذ إلى ركن شذى الريف للعطور .

شذى انطلقت في عالم العطور قبل عامين تقرأ وتثقف نفسها في هذا الجانب ومن ثم تجري دراساتها حول المجتمع في المنطقة والنوع المفضل له من الروائح عطفا على البيئة المحيطة ، لتجد الأغلبية في منطقة عسير تتجه إلى العطور الفرنسية يليها الزهور .

تلا هذه الفترة انطلاقتها الفعلية في مشروعها الصغير عبر معارض ” الأسر المنتجة ” والتي تقدم من خلالها عطورها الخاصة بمراعاة مختلف الأذواق العامة للرجال والنساء وحتى الخاصة بالأطفال وكبار السن لتحقيق رضى الجميع ، كذلك لم تغفل كريمات العناية بالبشرة والشعر وتعتبر من بين أوائل مصنعي العطور ممن يصنعون فواحات السيارات .

وتشير مصنعة العطور إلى أن كافة منتجاتها طبيعية ولا يتم إضافة أي مركب كيميائي لها وبذلك ضمان عدم تعرض البشرة للحساسية وبعض الأمراض الجلدية الأخرى ، ولهذا السبب المهم نالت شذى الثقة من عملاء الركن الذين يرتادونه ويكررون الزيارة ويقومون بطلب كميات كبيرة من هذه المنتجات بعد التجربة الأولى التي تمنحهم الثقة بما تم شراؤه منها .

هذا وتجلت في شذى روح التحدي والثقة القوية بنفسها وبمنتجاتها حيث ذكرت لعدة زوار خلال زيارتنا لمعرضها بأنه في حال مخالفة أي نوع من منتجاتها لما يتم ذكره للعميل فيحق له المطالبة باسترداد المبلغ والحصول على هدية إضافية معه .

وكانت شذى قد بدأت في تصنيع العطور الخاصة بإبداع سعودي ومجهود شخصي وتجارب عدة استمرت بعضها لما يقارب 6 أشهر لتصبح أخيرا هذه الشابة الطموحة من بنات منطقة عسير صاحبة ماركة مسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار .