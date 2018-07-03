رئيس الوزراء الكندي يعلق على اتهامه بـ ” التحرش “

أوتاوا(صدى):

على خلفية اتهام رئيس الوزراء الكندي ” جاستن ترودو ” بالتحرش من قبل إحدى الصحف، قرر ترودو التعليق على الأمر ، مبينًأ أنه حادث وقع قبل 18 عاما.

وبحسب صحيفة ” جارديان ” البريطانية، قال ترودو إنه يتذكر ذلك اليوم جيدا، لكنه لا يتذكر ارتكابه أي سلوك سلبي تجاهها.

كان مغرد قد نشر صورة مقال قديم نشر عام 2000، يتحدث عن محاولة ترودو عندما كان معلما ” لمس جسد صحفية بطريقة غير لائقة “.

وأشار المقال إلى أن المرأة شعرت بالانزعاج من سلوك ترودو، الذي سارع للاعتذار عن فعلته، كما أنها رفضت إجراء أي مقابلات صحفية.