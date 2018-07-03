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تنبيهات بهطول أمطار رعدية بعدة مناطق ورياح مثيرة للغبار بأخرى

تنبيهات بهطول أمطار رعدية بعدة مناطق ورياح مثيرة للغبار بأخرى
علي القحطاني (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، 8 تنبيهات متقدمة على 8 مناطق بالمملكة، تفيد بهطول أمطار رعدية على بعض منها ، بينما تشهد مناطق أخرى رياح مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أن المنطقة الشرقية، و الرياض، ونجران، والحدود الشمالية، يشهدون نشاطا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2 كم.

بينما تشهد مناطق :جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تستمر حتى المساء.


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