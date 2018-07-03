السماح لفنادق ومطاعم الرياض بتقديم الشيشة بشروط

حمود العنزي(صدى):

توصلت كل من وزارتي الصحة ،والشؤون البلدية والقروية إلى تفاهم حول إمكانية السماح لمطاعم وفنادق الرياض بتقديم الشيشة للزبائن.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الوزارتين طرحتا 5 شروط وضوابط لتطبيق هذا القرار، أبرزها تحديد نطاقات جغرافية ضيقة وصالحة لتكون وجهة سياحية ومقصدًا لزوار المدينة دون غيرها من المواقع.

وتضمنت الشروط ضرورة تهيئة الأماكن من حيث التهوية، وأن تكون بعيدة عن جلسات غير المدخنين، إضافة إلى عدم السماح بدخول من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.