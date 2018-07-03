  • الثلاثاء 3

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. من ” مغيضة ” و ” هدهود ” إلى حنان وراكان..أغرب الأسماء التي طلب أصحابها تغييرها

من ” مغيضة ” و ” هدهود ” إلى حنان وراكان..أغرب الأسماء التي طلب أصحابها تغييرها

من ” مغيضة ” و ” هدهود ” إلى حنان وراكان..أغرب الأسماء التي طلب أصحابها تغييرها
علي القحطاني (صدى):

بعدما أصبحت أسمائهم مجالا للتندر والسخرية من قبل البعض، عزم عدد من الرجال والنساء التقدم إلى الأحوال المدنية لتغيير أسمائهم ” الغريبة ” .

وكشفت إدارات الأحوال المدينة بمختلف المناطق أن حوالى 70 اسمًا، تقدم أصحابها خلال أسبوعين لتغييرها إلى أسماء دارجة.

ومن أبرز الأسماء الغريبة للنساء: مغيضة وصينية وهدياء وشاوية، وإطلال، وقروشة، وخضراء، وسهية .

وبالنسبة للرجال: هدهود ،وشلاء ،وبصري وجزاء، فيما زاد الإقبال على أسماء أمل ونورة وحنان وراكان، وعبدالرحمن،وخالد.


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 44 دقيقة

زماااااان كانو الأهالي يسمون أبنائهم بأبشع الأسامي
عشان يخدعون الموت ولايجيهم
قالته لي وحده من كبيرات السن

[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 27 دقيقة

ابببببكككك اببببببببببببببكك يافضحي فضحاه

بس حلوة يالمعلمة يخدعون الموت
ههههههههه

[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 15 دقيقة

خزعبلات قديمة
في هذاك الوقت الناس جاهلة
والأمراض منتشرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *