من ” مغيضة ” و ” هدهود ” إلى حنان وراكان..أغرب الأسماء التي طلب أصحابها تغييرها
بعدما أصبحت أسمائهم مجالا للتندر والسخرية من قبل البعض، عزم عدد من الرجال والنساء التقدم إلى الأحوال المدنية لتغيير أسمائهم ” الغريبة ” .
وكشفت إدارات الأحوال المدينة بمختلف المناطق أن حوالى 70 اسمًا، تقدم أصحابها خلال أسبوعين لتغييرها إلى أسماء دارجة.
ومن أبرز الأسماء الغريبة للنساء: مغيضة وصينية وهدياء وشاوية، وإطلال، وقروشة، وخضراء، وسهية .
وبالنسبة للرجال: هدهود ،وشلاء ،وبصري وجزاء، فيما زاد الإقبال على أسماء أمل ونورة وحنان وراكان، وعبدالرحمن،وخالد.
معلمة[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 44 دقيقة
زماااااان كانو الأهالي يسمون أبنائهم بأبشع الأسامي
عشان يخدعون الموت ولايجيهم
قالته لي وحده من كبيرات السن
الشاعر[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 27 دقيقة
ابببببكككك اببببببببببببببكك يافضحي فضحاه
بس حلوة يالمعلمة يخدعون الموت
ههههههههه
معلمة[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 15 دقيقة
خزعبلات قديمة
في هذاك الوقت الناس جاهلة
والأمراض منتشرة