الإسكان: نخصص منتجات لمحدودي الدخل وندعمهم بنسبة 100%

عادل الحربي (صدى):

قالت وزارة الإسكان إنھا تدعم جمیع المواطنین بجمیع الفئات، موضحة أن كل متقدم تتم دراسة طلبه ثم يحوّل على البرنامج أو المسار المناسب له، ومن خلاله يتم دعمه.

جاء ذلك في رد من الوزارة على شكوى أحد محدودي الدخل، من التجاھل وعدم ترشیحه لأي منتج.

وأكدت أن أصحاب الدخل المحدود يتم دعمھم بنسبة 100 %ويتم تخصیص منتجات مناسبة وملائمة لھم عبر برنامج الإسكان التنموي.

وأشارت إلى أن أصحاب الدخل المحدود سیتم ترشیحھم فور توفر المنتج المناسب لھم، مؤكدة أنھا تعمل بكل جھد لتسھیل وسرعة امتلاك المنتج، وتلبیة رغبات واحتیاج المستفیدين في مختلف المناطق.

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