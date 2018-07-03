بالفيديو..قصيدة نارية لشاعر سعودي تلجم الحوثيين

أماني الغامدي(صدى):

أراد الشاعر السعودي عبدالله سليمان الفيفي ،استنهاض همة القبائل اليمنية لإسقاط ميليشيا الحوثي الإرهابية، بطريقته الخاصة.

وألف الفيفي قصيدة دعى فيها إلى استلهام حالة التوحد القائمة بين أبناء المملكة على اختلاف قبائلهم ومناطقهم، مع قيادتهم الوطنية.

وجاءت كلمات القصيدة كالتالي:

يا بايعن أرضك وخذها واسمع العلم

عاشن حكومتنا وعاش الملك والعلم

رايات بن سعود

ورايات الإسلام منهجها وشرعها

سلمان بن عبد العزيز العزم والحزم

أيلا هجم لو جيش ما يغلب وينهزم

ضباط والجنود

تهجم على العدوان وتزلزل محلها

لا شبن الفتنه وجاك الخصم للخصم

جتك الدواهي بحبل رب العرش تعتصم

في ساعة الوجود

ناسٍ تدافع عن عقيدتها ونهجها

خولان بن عامر كلامك ما يهزهم

أهل الحرايب والشبب والله عزهم

أمان للحدود

يبطي عدو الله ويخسى ما يصل لها

فينا ولا ماها فجميع الناس كلهم

فينا شجاعه لو نجي الأعداء نذلهم

ورثٍ من الجدود

هاذي عوايد كلنا كفوٍ وقدها

حنا قبايل والقبايل سلمهم سلم

وإللي يبيها شر ما عاشا ولا سلم

سمٍ على الكبود

موتٍ محتم في معاركها وشرها

بَلغ ذَنب إيران دقن ساعة الحسم

أقسم قسم بالله وإللي يحلف وقسم

ما يخلف الوعود

نهايتك ذلحين موعدها وحِلها

بقيادة إللي يرسم الخطه لنا رسم

في واجهة التاريخ لو صفحه ولو اسم

شبلن من الأسود

بالسيف الأجرب وحدوها وعتنو بها

محمد ولي العهد ذاك الفارس الشهم

هز الدول اسمه ويبقى رمزنا المهم

يرقا بنا سنود

معه معه في كل كلمة حق قالها

قبايلٍ في الحد يتجدد ولايهم

تزبن حدود المملكة وتحمي جبالهم

تثبت ولا تنود

في ظل حكامٍ بيارقهم تشلها

حكامنا ما مثلهم في ساير الأمم

حكامنا راياتهم دايم على القمم

يا عابد النقود

بدري على شاربك يا الخاين وسَرَها

حكامنا الله يطول في عمارهم

على الشريعه ما تغير من مسارهم

وكثفو الجهود

في خدمةَ البيتين عز.. الله يعزها