بعد انتهاك منزله..بن سحيم : ” سأبقى شوكة في أعناق الحمدين “

طلال الضوي(صدى):

استنكر رئيس المعارضة القطرية سلطان بن سحيم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، انتهاك منزله من قبل مرتزقة تنظيم الحمدين.

وقال بن سحيم : ” يظن النظام الجائر بنشره خصوصيات أسرتي سيضرني، لا والله.. لن يوقفوني عن نصرة أهلي وشعبي، فكل ما يفعلونه يثبتون معه خستهم وانحطاطهم ” .

وتابع : ” سأبقى شوكة في أعناقهم حتى يزول نظامهم ” ، مضيفًا : ” ضحينا بالغالي والنفيس من أجل وطننا، ارتضينا بحرب جائرة نصرة لشعبنا، فهل يظن النظام الغادر أننا نستبعد انحطاطهم؟! ” .

وأضاف : ” سنمضي في مقاومتهم دون أن نسايرهم في خستهم ونذالتهم، فهذه ليست من شيمنا في قطر ” .