تحذير من ” الغذاء والدواء ” بشأن حفظ الخبز في أكياس

علي القحطاني (صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن هناك بعض الممارسات الخاطئة التي يتبعها البعض في حفظ الخبز، موضحة أنه يجب تجنب تعبئته في أكياس بلاستيكية عندما يكون ساخنًا.

وأوضحت الهيئة أنه لابد من ترك الخبز حتى يبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم يعبأ في الأكياس، مشيرة إلى تجنب الأكياس الملونة غير الشفافة، موضحة أنها غير مخصصة لتعبئة وملامسة الأغذية.

ولفتت إلى أنه يجب أن يكون المنج في كل عبوة من نوع وحجم واحد، وتم تصنيعه في آن واحد، ويخزن بعيدا عن الرطوبة وأشعة الشمس.