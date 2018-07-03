الريال يتمسك بصفقة نيمار مقابل 310 مليون يورو

نواف السالم(صدى):

يبدو أن ريال مدريد مازال متمسكًا بضم البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ خاصة عقب تجديد محمد صلاح مهاجم ليفربول للنادي الإنجليزي بشكل نهائي اليوم.

وفاجأت وسائل إعلام أسبانية الجميع، بكشفها عن حجم المبلغ الذي عرضه ريال مدريد لضم نيمار، حيقث قالت إن الملكي يرغب في ضم البرازيلي في صفقة ستتجاوز صفقة انتقال اللاعب من برشلونة لباريس سان جيرمان بمراحل.

وقالت صحيفة ” AS ” الإسبانية إن الملكي تقدم بعرض بلغت قيمته 310 مليون يورو، إلى باريس سان جيرمان لضم نيمار.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد نيمار مع القلعة البيضاء سيكون لمدة سبعة مواسم، على أن يتقاضى 45 مليون يورو كراتب سنوي.

وكان نجم برشلونة السابق انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ، مقابل الشرط الجزائي الذي بلغت قيمته 222 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.