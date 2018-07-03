بالفيديو.. آسيوي يثير الجدل لإتقانه اللهجة الحساوية

متابعات(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، لتبادل حوار بين أحد المشترين والمقيم الآسيوي، داخل أحد أسواق ” الجح ” البطيخ الأحمر، والذي رد عليه باللهجة ” الحساوية ” .

وأوضح ” الفيديو ” ، إتقان المقيم الآسيوي الذي يعمل في بيع ” الجح ” بالأحساء، للهجة أهالي المدينة بشكل بارع، أثار إعجاب ودهشة المشتري.

والجدير بالذكر، أن اللهجة الأحسائية، تعد نواة اللهجة الخليجية الحالية، وتنقسم إلى عدة لهجات من أشهرها لهجة أهل الهفوف ولهجة أهل الشرق، وتتميز بمد الكلمات وإضافة حرف الألف في نهايتها مثل ” تعالى ” لتنطق ” تعاليا ” ، مع حذف حرف الواو في منتصف الكلمة، مثل ” روح ” وتنطق ” رح ” .