بالفيديو.. ” الحصيني ” يعلق على فيديو يُظهر وصول درجة الحرارة إلى 70 درجة مئوية

نايف السالم(صدى):

علق عبدالعزيز الحصيني، على مقطع فيديو متداول لجهاز يرصد درجة الحرارة، حيث أظهر أنها وصلت إلى 70 درجة مئوية، مؤكدًا أن الجهاز غير دقيق في رصده؛ لأن هذه الحرارة تؤدي إلى هلاك الإنسان والحيوان والنبات.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : هل تعلم ما معنى أن تصل الحرارة 70؟ معناه أن الأسفلت يصبح لينًا وبالتالي يظهر أثر كفرات السيارات.