بالفيديو.. ” الحصيني ” يعلق على فيديو يُظهر وصول درجة الحرارة إلى 70 درجة مئوية
علق عبدالعزيز الحصيني، على مقطع فيديو متداول لجهاز يرصد درجة الحرارة، حيث أظهر أنها وصلت إلى 70 درجة مئوية، مؤكدًا أن الجهاز غير دقيق في رصده؛ لأن هذه الحرارة تؤدي إلى هلاك الإنسان والحيوان والنبات.
وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : هل تعلم ما معنى أن تصل الحرارة 70؟ معناه أن الأسفلت يصبح لينًا وبالتالي يظهر أثر كفرات السيارات.
qlq[ عدد التعليقات: 2794 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وصل
ورينا اجهزتك الدقيقة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30334 ] نشر منذ 55 دقيقة
أغلب أجهزة الحرارة عندنا تفتقد للمصداقية
حتى الي في السيارات
لها رقم محدد تقف عنده وماتتجاوزه
لو تطق الحرارة ل100
ماتتعدى الرقم المحدد🤔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30099 ] نشر منذ 41 دقيقة
ما فيه حر الجوا زين