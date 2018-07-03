المرور: المخالفات ترتفع إلى حدها الأعلى في حالة واحدة
أوضح المرور السعودي، أن المخالفات ترتفع إلى حد الأعلى في حال عدم السداد.
جاء ذلك ردًا على متسائل عبر موقع ” تويتر ” ، حول أن المخالفات المرورية يتم رفعها تلقائيًّا إلى الحد الأعلى بعد 30 يومًا من تسجيلها بالنظام في حالة عدم السداد.
حيث أكد المرور في رده عليه، بأن هذه المعلومة صحيحة.
فيصل[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 1 ساعة
بتكون متل غرامة تأخير يعني
qlq[ عدد التعليقات: 2794 ] نشر منذ 1 ساعة
ميلادي او هجري
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30334 ] نشر منذ 57 دقيقة
المشكلة أنكم حاطين غرامة على الي يعبرون الخطوط السريعة(المشاه)
طيب وفروا لنا جسور مشاه
خاصة في المناطق الحيوية
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30099 ] نشر منذ 48 دقيقة
طيب علمونا الي يمشي بكرعانه عليه غرامه والى لا
والى بتسون له ساهر يصوره اذا اسرع
الله المستعان ما بقى شي