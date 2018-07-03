المرور: المخالفات ترتفع إلى حدها الأعلى في حالة واحدة

حمود العنزي(صدى):

أوضح المرور السعودي، أن المخالفات ترتفع إلى حد الأعلى في حال عدم السداد.

جاء ذلك ردًا على متسائل عبر موقع ” تويتر ” ، حول أن المخالفات المرورية يتم رفعها تلقائيًّا إلى الحد الأعلى بعد 30 يومًا من تسجيلها بالنظام في حالة عدم السداد.

حيث أكد المرور في رده عليه، بأن هذه المعلومة صحيحة.