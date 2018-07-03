بالفيديو.. قبل 6 سنوات إمرأة يمنية تفضح تعاون قطر والحوثي

فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو قديم، امرأة يمنية، وهي توجه اتهام لقطر لأنها سبب في تواجد الحوثيين وانتشار الإرهاب.

وقالت السيدة في مؤتمر بحضور الرئيس اليمني الراحل على عبد الله صالح، إن السفير القطري في ذلك الحين، هو السبب وراء المجزرة التي وقعت في ساحة الجامعة.

وأضافت أن تدخل قطر لوقف تقدم الجيش اليمني نحو منطقة مطرة الجبلية، شمال محافظة صعدة، والتي كان يتواجد فيها زعيم الحوثيين حاليًا عبد الملك الحوثي، جلبت الخراب للبلد، حيث دخلها كميات كبيرة من الأسلحة في ذلك الوقت.