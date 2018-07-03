بالصور.. تبوك في شهر.. ضبط 40 مخالفة لنظام المباني و40 ألف ريال غرامات

محمود البلوي(صدى):

ضبطت أمانة منقة تبوك، 40 مخالفة لنظام المباني، وحجزت 10 معدات كانت ترمي مخلفات البناء في المرافق البلدية العامة وذلك خلال شهر.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك، المهندس إبراهيم الغبان، إنه تم ضبط 40 مخالفة لنظام المباني تمثلت في البناء دون ترخيص والتعدي على مرافق بلدية عامة ومخالفات لاشتراطات البناء وعدم التقيد بالإجراءات المنظمة لذلك ورمي مخلفات بناء في الأراضي الفضاء.

وأشار إلى أنه تم حجز 10 معدات تم ضبطها خلال رميها مخلفات البناء في المرافق البلدية العامة، موضحًا أنه تم فرض غرامة مالية بحق جميع المخالفين زادت على 40 ألف ريال.