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بالصور.. سمو وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء بموريشيوس

بالصور.. سمو وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء بموريشيوس
نايف السالم(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، اليوم الاثنين ، دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الخارجية ووحدة التنمية الوطنية وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية موريشيوس برافيند كومار، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة بورت لويس.

وعقب اللقاء ، عقد سمو وزير الداخلية مع دولة رئيس الوزراء بموريشيوس جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية موريشيوس في مختلف المجالات ، إلى جانب بحث آخر المستجدات على الساحة الدولية .

حضر اللقاء وجلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2794 ] نشر منذ 2 ساعتين

حفظ الله سمو الامير والوفد المرافق

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين

حفظه الله وزير الداخليه وسدد خطاه

[ عدد التعليقات: 1096 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 2 ساعتين

ان شاء الله بالخير لمملكتنا الحبيبة

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