بالصور.. سمو وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء بموريشيوس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، اليوم الاثنين ، دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الخارجية ووحدة التنمية الوطنية وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية موريشيوس برافيند كومار، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة بورت لويس.
وعقب اللقاء ، عقد سمو وزير الداخلية مع دولة رئيس الوزراء بموريشيوس جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية موريشيوس في مختلف المجالات ، إلى جانب بحث آخر المستجدات على الساحة الدولية .
حضر اللقاء وجلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية .
qlq[ عدد التعليقات: 2794 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظ الله سمو الامير والوفد المرافق
سعودي[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظه الله وزير الداخليه وسدد خطاه
فهد[ عدد التعليقات: 1096 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق ان شاء الله
فيصل[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله بالخير لمملكتنا الحبيبة