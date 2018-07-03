الإسكان توضح شروط الإيجار بالوحدات السكنية للمواطنين

حمود العنزي(صدى):

أوضح برنامج “ إيجار ” ، التابع لوزارة الإسكان، أن الهوية الوطنية فقط هي الوثيقة الوحيدة لإتمام الإيجار بالوحدات السكنية للمواطنين، عبر توثيق عقد الإيجار حقوق جميع الأطراف، وصياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين.

وأكد “ إيجار ” على أن كارت العائلة لم يعد مطلبًا لاكتمال مراحل الإيجار، مبينًا أن الفوترة الشهرية سوف يتم إطلاقها قريبًا، وذلك لتسهيل عملية السداد للمستأجر والمؤجر عبر نظام إلكتروني.

ويذكر أن إيجار يهدف إلى إيجاد الحلول التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري، التي تحتوي على مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة.