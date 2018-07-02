رافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد سمو وزير الحرس الوطني يطمئن على صحة الشيخ الأشرفي

سعيد العجل(صدى):

رفع رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ محمد طاهر الأشرفي الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ للرعاية الكريمة التي وجدها منذ وصوله للمملكة العربية السعودية وحتى نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني .

داعياً المولى عز وجل بأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير الجزاء وأن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا لما تقدمه للإسلام والمسلمين في كل أنحاء المعمورة .

كما قدم شكره لصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني على حرصه ومتابعته المباشرة ومالقيه من رعاية طبية مميزة .وكانت العملية الجراحية التي أُجريت للشيخ الأشرفي قد تكللت بالنجاح وقد اطمأن عليه وزير الحرس الوطني خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم للاشرفي في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني .